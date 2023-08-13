"Слуги народа" предлагают ряд изменений в закон о нацменьшинствах и их языках. Есть и скандальная норма

11 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту внести в закон о национальных меньшинствах ряд изменений, предусмотрев, в частности, создание магазинов для продажи книг и прессы на языках нацменьшинств, необходимость утверждения перечня населенных пунктов, где традиционно проживают нацменьшинства, а также перечня языков нацменьшинств в Украине, которым угрожает исчезновение.

Соответствующий законопроект №9610 они внесли 13 августа. Среди авторов - первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, девять членов фракции "Слуга народа" и представитель крымскотатарского меньшинства - Ахтем Чийгоз (фракция "Европейская солидарность").

В частности, авторами являются и председатель комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Андрей Задорожный, председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев и председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Так, среди гарантий государства в сфере реализации и защиты прав нацменьшинств документом предлагается прописать, что государство "с учетом конкретного положения" нацменьшинства принимает меры для достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни полной и подлинной равенства между лицами, принадлежащих к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.

Норму о том, что права и свободы нацменьшинств могут быть ограничены, если такое ограничение "необходимо в демократическом обществе", предлагается дополнить уточнением, что это должно делаться именно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, а также "защиты прав и свобод других лиц".

Кроме того, предусмотрено, что государство в порядке, установленном Кабинетом министров, гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными) школьников, принадлежащих к нацменьшинствам.

Также предлагается ввести смягчение относительно публичных мероприятий, которые могут проводиться на языках нацменьшинств: вместо условия о принадлежности к нацменьшинствам организаторов таких мероприятий депутаты предлагают установить условием, что эти мероприятия должны быть организованы именно для представителей нацменьшинств. Предусмотрено также увеличение с 48 до 72 часов минимального времени на организацию сопровождения мероприятия на украинском языке, если поступит такой запрос.

Предлагается и создание специализированных книжных магазинов для торговли издательской продукцией и печатными медиа для нацменьшинств. Порядок образования и функционирования таких магазинов будет определяться Министерством культуры и информационной политики.

Законопроектом предлагается и разрешить использование языков нацменьшинств при уходе за пожилыми гражданами в доме-интернате, помощи и защите пострадавших от домашнего насилия.

Вместо одной лишь ссылки на "основные положения" Рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств документ также отдельно конкретизирует, что нацменьшинства должны иметь право наряду с государственным языком использовать свой язык в местах традиционного проживания во взаимоотношениях с местными органами власти.

Самим органам власти в таких местностях предлагается предоставить право использовать по собственному решению, наряду с государственным языком, язык соответствующего нацменьшинства во взаимоотношениях с его представителями.

В населенных пунктах, где традиционно проживают нацменьшинства или где они составляют значительную часть населения, допускается распространение внутренней и наружной рекламы, а также рекламы в соответствующих местных аудиовизуальных медиа, выполненной на государственным языке и дублированной языками соответствующих нацменьшинств.

При этом дублированный текст не должен быть больше по объему и шрифту, чем текст на украинском. Однако это требование не будет обязательным при написании наименований товаров, торговых марок и коммерческих наименований.

Законопроект предусматривает, что Кабмином должен быть создан отдельный официальный перечень населенных пунктов, где традиционно проживают нацменьшинства и где они составляют значительную часть населения.

В то же время предлагается, чтобы нормы закона о публичных мерах и дублировании рекламы не распространялись на государственный язык государства-агрессора или государства-оккупанта в течение всего периода его признания таковым Верховной Радой и пяти лет после отмены такого статуса.

Помимо этого, предлагается прописать, что госполитика Украины нацелена на оказание поддержки языкам нацменьшинств, которым грозит исчезновение. Список таковых также должен быть утвержден правительством "на основе" Атласа языков мира, которым грозит исчезновение, Организации Объединенных Наций по науке, образованию и культуре (ЮНЕСКО).

Отметим, что сайт Атласа языков мира, которым грозит исчезновение, признает Крым территорией России. Соответственно, крымскотатарский язык, который, по этим данным, находится под значительной угрозой исчезновения, отнесен к языкам России (а также ряда других стран, где есть небольшая крымскотатарская диаспора, но не к Украине).

Россия, как указывает ЮНЕСКО, якобы имеет 149,8 тысячи носителей крымскотатарской (это данные последней российской переписи в Крыму 2021 года). Общее же население России атлас также указывает вместе с Крымом.

В то же время, кроме этого онлайн-ресурса, сайт ЮНЕСКО содержит и PDF-версию, собственно, самого атласа, которая, однако, была издана еще в 2010 году, до оккупации Крыма Россией. Соответственно, в нем крымскотатарский язык отнесен к Украине.

Как отмечают авторы, необходимость принятия их законопроекта вызвана предоставлением 12 июня Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианской комиссией) заключения по украинскому закону о нацменьшинствах.

В нем же, как указано, содержались замечания, в большинстве своем направленные на приведение некоторых норм закона в соответствие с положениями Европейской конвенции по правам человека 1950 года, Рамочной конвенции о защите нацменьшинств 1995 года и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года.