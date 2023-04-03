Раде предлагают освободить бизнес от обязательного обслуживания на украинском: какие аргументы

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Георгий Мазурашу предлагает освободить бизнес от обязательного обслуживания на украинском языке, обязав при этом и бизнес, и обслуживающие потребителей госструктуры указывать языки возможного обслуживания прямо на входе в помещение.

Соответствующий законопроект №9178 о внесении изменений в статью 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного нардеп внес в парламент 3 апреля.

Им предлагается заменить формулировку "языком обслуживания потребителей в Украине государственный язык" на формулировку "базовым языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

Обязательность обслуживания на украинском языке депутат предлагает оставить только за предприятиями, учреждениями и организациями государственной и коммунальной формы собственности, а бизнес от такой обязанности освободить.

Нормы же о том, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон, а также о том, что информация на государственном языке при обслуживании может дублироваться на других языках, автор законопроекта предлагает оставить неизменными.

При этом предусмотрены обязательства для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей и других хозяйствующих субъектов, которые обслуживают потребителей и используют для этого не только государственный язык, установить на входе в помещение и/или непосредственно в месте ведения деятельности информационную табличку (наклейку) с перечнем языков, на которых осуществляется обслуживание.

В пояснительной записке автор инициативы ссылается на то, что в статье 10 Конституции, кроме того, что государственным языком в Украине украинский, указано, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.

Также Мазурашу напоминает, что согласно статье 5 Рамочной конвенции о защите нацменьшинств ее подписанты обязывались создать необходимые условия для того, чтобы нацменьшинства имели возможность сохранять и развивать свою культуру, сохранять основные элементы своей самобытности, в частности религию, язык, традиции и культурное наследие.

"Так что, пропагандируя украинский язык как важный элемент сплоченности украинского общества, важно заботиться и об избежании дискриминации в отношении языков коренных народов и национальных меньшинств", - указывает он.

Однако, по мнению нардепа, введение в Украине практически обязательного обслуживания потребителей на государственном языке "затронуло очень чувствительную тему".

Он также считает сомнительной возможность практического применения нормы об обслуживании на языке клиента с учетом возможности денежных взысканий за нарушение требований языкового закона и "необходимости достижения консенсуса между сторонами" при определении, на каком языке они должны общаться.

"Во избежание ненужного излишнего социального напряжения вокруг вопроса о возможности использования других языков, кроме государственного, в сфере обслуживания, и учитывая позицию многих представителей национальных меньшинств, приемлемым и мудрым компромиссом выглядит сохранение обязательности обслуживания на украинском языке в части всех субъектов хозяйствования государственной и коммунальной собственности, а в частном секторе пусть все балансирует экономика, спрос и предложение", – указывает Мазурашу.

По его мнению, такие изменения будут способствовать консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и нацменьшинств Украины, как указано в статье 11 Конституции.

Автор также указывает, что при необходимости при подготовке законопроекта ко второму чтению можно будет уточнить, что текст информационной таблички (наклейки) относительно языков обслуживания необходимо наносить хорошо читаемым классическим шрифтом размером не менее 16 пикселей и/или отображать перечень согласно общепринятым кодам языков.