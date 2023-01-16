У языкового омбудсмена отчитались о предупреждениях бизнесу за обслуживание не на украинском за два года

В течение двух лет действия нормы закона, которой было установлено обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания потребителей, уполномоченный по защите государственного языка, коим является Тарас Кремень, осуществил 141 мероприятие государственного контроля, в том числе 56 в 2021 году, а 85 - в 2022 году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении языкового омбудсмена, по результатам этих мер в 49 (35%) случаях соответствующим субъектам хозяйствования было вынесено предупреждение.

Отмечено, что в половине случаев предприятия устраняют нарушения до завершения мероприятий госконтроля, а в отношении других применяется санкция в виде предупреждения с требованием устранить нарушения в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года в отношении таких субъектов должен быть наложен штраф в размере от 5100 до 6800 гривен.

Впрочем, указано, что именно по результатам обращений граждан административные санкции на нарушителей были наложены лишь дважды в виде предупреждений и дважды в виде штрафов.

Точного количества таких обращений именно относительно нарушений нормы об обязательности обслуживания на украинском у уполномоченного не приводят, указывая, что это "около 50% от всех обращений граждан". Последних же в 2021 году было 3574, а в 2022 – 2844.

"Подавляющее большинство из них - [касается] обслуживания через интернет. Обращения граждан также касались осуществления обслуживания на языке, отличном от государственного, в частности в заведениях питания и торговли, реализующих различные виды товаров; предоставления информации о товарах, работах или услугах на государственном языке и составления сопроводительных документов к товарам и услугам (накладных, квитанций, чеков и так далее) на языке, ином, чем государственный", - говорится в сообщении.

Наибольшее же количество обращений относительно таких нарушений, а именно 647, было зафиксировано именно в январе 2021 года, когда соответствующие требования закона в сфере обслуживания вступили в силу.

Напомним также, что штраф за обращение на русском языке к жителям своего города в размере 3400 гривен получил мэр Харькова Игорь Терехов. На днях стало известно, что он как частное лицо оспорил действия языкового омбудсмена в суде.