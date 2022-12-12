Около 40% всех обращений граждан касаются языка интернет-представительств, - языковой омбудсмен

Заявители обычно являются потребителями товаров и услуг, производимыми субъектами хозяйствования, которые используют в своей деятельности интернет-представительства.

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Так, по данным языкового омбудсмена Тараса Кременя, около 40% всех обращений граждан к Уполномоченному по защите государственного языка касаются языка интернет-представительств.

"По состоянию на сегодняшний день большинство интернет-представительств, функционирование которых не отвечает требованиям закона о государственном языке, после предупреждения со стороны Уполномоченного об ответственности оперативно устраняют нарушения: создается версия на украинском языке, обеспечивается загрузка украиноязычной версии, устраняется представление информации на государственном языке и т.д.", – говорится в сообщении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Отмечается, что эффективность реагирования на сообщения о нарушении языка интернет-представительств осложняется тем, что: в подавляющем большинстве случаев на интернет-представительствах (сайтах, страницах и каналах в социальных медиа и т.п.) не указаны сведения о представленном ими субъекте хозяйствования (наименование юридического лица или физического лица-предпринимателя, регистрационные данные из государственных реестров), контактные данные субъекта; почти 90% обращений по поводу нарушения языка интернет-представительств не содержат сведений о соответствующем субъекте хозяйствования; установление сведений о субъекте хозяйствования внутри полномочий уполномоченного по защите государственного языка, что часто предусматривает официальную переписку, в частности с другими государственными органами и требует значительных затрат времени.

При этом языковой омбудсмен отметил, что заявители обычно являются потребителями товаров и услуг, производимыми субъектами хозяйствования, которые используют в своей деятельности интернет-представительства.

Напомним, что в знак солидарности 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык.