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Категория
Общество
Дата публикации

Терехов продолжит общаться с харьковчанами на русском, несмотря на штраф

Терехов продолжит общаться с харьковчанами на русском, несмотря на штраф

Мэр Харькова Игорь Терехов, оштрафованный за использование негосударственного языка в эфире единого телемарафона, заявил, что официально будет разговаривать на украинском, но с харьковчанами в дальнейшем продолжит общаться на русском.

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Об этом пишет "Суспільне".

"Я считаю, что сегодня у нас есть совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня — это победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами — я буду общаться на русском", — отметил Терехов.

Он не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. На обжалование постановления Терехова есть время до 4 декабря.

Отметим, 24 ноября мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за общение на русском в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона.

Мэр должен оплатить 3400 грн.

Автор:
Светлана Манько