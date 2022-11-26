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Терехов продовжить спілкуватися з харків'янами російською попри штраф
Мер Харкова Ігор Терехов, якого оштрафували за використання недержавної мови в ефірі єдиного телемарафону, заявив, що офіційно буде розмовляти українською, але з харків'янами надалі продовжить спілкуватися російською.
Про це пише "Суспільне".
"Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською", — зазначив Терехов.
Він не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови в Терехова є час до 4 грудня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
24 листопада мера Харкова Ігоря Терехова оштрафували за спілкування російською у зверненнях до харків'ян, а також в ефірі телемарафону.
Мер має сплатити 3400 грн.