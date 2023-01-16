У мовного омбудсмена відзвітували про попередження бізнесу за обслуговування недержавною за два роки

Протягом двох років дії норми закону, якою було встановлено обов’язкове використання української мови у сфері обслуговування споживачів, уповноважений із захисту державної мови, яким є Тарас Кремінь, здійснив 141 захід державного контролю, зокрема 56 у 2021 році, а 85 - у 2022.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні мовного омбудсмена, за результатами цих заході у 49 (35%) випадках відповідним суб’єктам господарювання було винесено попередження.

Зазначено, що в половині випадків суб’єкти господарювання усувають порушення до завершення заходів держконтролю, а щодо інших застосовується санкція у вигляді попередження з вимогою усунути порушення протягом 30 днів. У випадку повторного порушення протягом року щодо таких суб’єктів має накладатися штраф у розмірі від 5100 до 6800 гривень.

Втім, вказано, що саме за результатами звернень громадян адміністративні санкції на порушників було накладено лише двічі у вигляді попереджень та двічі у вигляді штрафів.

Точної кількості таких звернень саме щодо порушень норми про обов'язковість обслуговування українською в уповноважного не наводять, вказуючи, що це "близько 50% від усіх звернень громадян". Останніх у 2021 році було 3574, а у 2022 - 2844.

"Переважна більшість із них - [стосуються] обслуговування через інтернет. Звернення громадян також стосувалися здійснення обслуговування мовою, відмінною від державної, зокрема у закладах харчування та торгівлі, що реалізують різні види товарів; надання інформації про товари, роботи чи послуги недержавною мовою та складання супровідних документів до товарів та послуг (накладних, квитанцій, чеків тощо) іншою мовою, ніж державна", - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість звернень щодо таких порушень, а саме 647, було зафіксовано саме в січні 2021 року, коли відповідні вимоги закону у сфері обслуговування лише набрали чинності.

Нагадаємо також, що штраф за звернення російською мовою до мешканців свого міста у розмірі 3400 гривень отримав мер Харкова Ігор Терехов. Днями стало відомо, що він як приватна особа оскаржив дії мовного омбудсмена в суді.