Зеленский встретился в Берегово с венгерской общиной (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Закарпатскую область 2 августа встретился в городе Берегово с представителями венгерской общины. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении. Кроме того, в соцсетях президента было опубликовано видео с этого мероприятия.

"Завершаю этот день в Берегово встречей с представителями и представительницами венгерской общины Украины. Важная встреча. Педагоги, медики, представители общественных и религиозных организаций и обязательно - наши воины", - отметил глава государства.

По словам президента, он имел честь наградить "храбрых и отважных" военных, всеми из которых гордятся украинцы. Он подчеркнул, что и этнические венгры, и этнические украинцы и другие национальные общины страны защищают государство совместно.

"Все мы защищаем наше государство, все мы помогаем нашим воинам – всем нашим героям. Спасибо нашим защитникам и защитницам! Спасибо венгерской общине и всему Закарпатью за уважительное и бережное отношение к переселенцам, за то, что вы так принимали всех наших людей!" – подчеркнул Зеленский.

Он, в частности, поблагодарил 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду и 101-ю отдельную бригаду территориальной обороны, представляющие Закарпатскую область.

"Российский агрессор представляет угрозу всем людям, которые ценят свободу, спокойствие и развитие. Его система принесла несвободу и страдания народам этой части Европы: и украинцам, и венграм, и полякам, и чехам, и всем остальным. В этот раз победа Украины спасет абсолютно всех в Европе благодаря крепости наших героев", - заявил президент.