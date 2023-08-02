Зеленський зустрівся в Берегові з угорською громадою (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Закарпатської області 2 серпня зустрівся у місті Берегове з представниками угорської громади. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні. Крім того, у соцмережах президента було опубліковано відео з цього заходу.

"Завершую цей день у Берегові зустріччю з представниками та представницями угорської громади України. Важлива зустріч. Освітяни, медики, представники громадських і релігійних організацій та обов’язково – наші воїни", - зазначив глава держави.

За словами президента, він мав честь нагородити "хоробрих і відважних" військових, всіма з яких пишаються українці. Він підкреслив, що і етнічні угорці, і етнічні українці, і інші спільноти країни захищають державу спільно.

"Усі ми захищаємо нашу державу, усі ми допомагаємо нашим воїнам – усім нашим героям. Дякую нашим захисникам і захисницям! Дякую угорській громаді та всьому Закарпаттю за поважне й дбайливе ставлення до переселенців, за те, що ви так приймали всіх наших людей!" - наголосив Зеленський.

Він, зокрема, подякував 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді та 101-ій окремій бригаді територіальної оборони, що представляють Закарпатську область.

"Російський агресор становить загрозу всім людям, які цінують свободу, спокій і розвиток. Його система принесла неволю та страждання народам цієї частини Європи: і українцям, і угорцям, і полякам, і чехам, усім іншим. Цього разу перемога України врятує абсолютно всіх у Європі завдяки міцності наших героїв", - заявив президент.