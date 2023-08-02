Українських військовополонених переправляли в Угорщину через Туреччину, – "Радіо Свобода"

Одинадцять українських військовополонених, яких у червні вивезли з Росії до Угорщини, потрапили туди через Туреччину. Про це повідомляє угорська служба "Радіо Свобода" з посиланням на джерела.

Зазначається, що літак із українцями приземлився в Будапешті 7 червня. Вилітав він із Туреччини.

"Радіо Свобода" пише, що операція, яка могла стати комунікаційним успіхом для угорського уряду, перетворилася на дипломатичне ускладнення. Угорська сторона була змушена йти на зв'язок, і інцидент лише погіршив дипломатичні відносини з Україною.

За словами співрозмовників ЗМІ, проведення такої кампанії в обхід Міністерства закордонних справ Угорщини викликав чимале обурення в дипвідомстві. Очільник міністерства Петер Сіярто спочатку заявив, що уряд Угорщини не брав участі в вивезенні військовополонених, а організаторами цього є Російська православна церква та Благодійна служба Мальтійського ордену. Однак пізніше міністр сказав, що уряд Угорщини "не було проти" такого кроку.

Українські військовополонені в Угорщині: що відомо

Російська православна церква ввечері 8 червня заявила, що за її посередництва 11 українських військовополонених "закарпатського походження" перевезли до Угорщини.

Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок РПЦ "жестом щодо Угорщини".

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Будапешт самовільно домовився з Москвою про передачу полонених. Тоді тимчасового повіреного Угорщини запросили до МЗС України для предметної розмови.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба розповідав, що вивезення військовополонених відбулося в політичних інтересах премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник", – сказав міністр 19 червня.

На той момент він зазначав, що полонені перебувають під контролем – навіть зустрічі з родичами для них вкрай дозовані. А консула до них не пускають попри наполегливі вимоги української сторони.

Пізніше пʼятьох військовополонених вдалося повернути в Україну. Як тепер пише "Радіо Свобода", ще шестеро перебувають на території ЄС, імовірно – в Угорщині.

Джерела видання підтвердили, що з 11 військових лише один говорив угорською і мав подвійне громадянство. Решта були ідентифіковані як представники русинської громади.