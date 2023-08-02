Украинских военнопленных переправляли в Венгрию через Турцию, – "Радио Свобода"

Одиннадцать украинских военнопленных, которых в июне вывезли из России в Венгрию, попали туда через Турцию. Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники.

Отмечается, что самолет с украинскими приземлился в Будапеште 7 июня. Вылетал он из Турции.

"Радио Свобода" пишет, что операция, которая могла стать коммуникационным успехом для венгерского правительства, превратилась в дипломатическое осложнение. Венгерская сторона была вынуждена идти на связь, и инцидент лишь усугубил дипломатические отношения с Украиной.

По словам собеседников СМИ, проведение такой кампании в обход Министерства иностранных дел Венгрии вызвало немалое возмущение в дипведомстве. Глава министерства Петер Сийярто сначала заявил, что правительство Венгрии не участвовало в вывозе военнопленных, а организаторами этого являются Русская православная церковь и Благотворительная служба Мальтийского ордена. Однако позже министр сказал, что правительство Венгрии "не было против" такого шага.

Украинские военнопленные в Венгрии: что известно

Русская православная церковь вечером 8 июня заявила, что при ее посредничестве 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения" перевезли в Венгрию.

На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Будапешт самовольно договорился с Москвой о передаче пленных. Тогда временного поверенного Венгрии пригласили в МИД Украины для предметного разговора.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказывал, что вывоз военнопленных состоялся в политических интересах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник", – сказал министр 19 июня.

На тот момент он отмечал, что пленные находятся под контролем – даже встречи с родственниками для них крайне дозированы. А консула к ним не пускают, несмотря на настойчивые требования украинской стороны.

Позже пятерых военнопленных удалось вернуть в Украину. Как теперь пишет "Радио Свобода", еще шестеро находятся на территории ЕС, предположительно – в Венгрии.

Источники издания подтвердили, что из 11 военных только один говорил по-венгерски и имел двойное гражданство. Остальные были идентифицированы как представители русинской общины.