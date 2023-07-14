РПЦ опять планирует передать украинских военнопленных Венгрии – разведка

Русская православная церковь (РПЦ) вновь готовится к передаче находящихся в России украинских военнопленных в Венгрию. В список передачи попадут те военнопленные, которые имеют этническое венгерское происхождение и владеют венгерским языком.

Об этом рассказал представитель пресслужбы ГУР Андрей Юсов в эфире "Свобода Утро".

По его словам, спецслужбы России контролируют этот процесс, хотя договоренности с венгерской стороной осуществляются через представителей Русской православной церкви.

"Списка нет. Продолжается поиск среди украинских военнопленных на территории РФ и на временно оккупированных украинских территориях для участия в этой очередной спецоперации российских спецслужб. Речь идет об украинцах венгерского происхождения. Обязательным элементом участия со стороны Венгрии, по нашим данным, является именно этническое венгерское происхождение граждан Украины и владение венгерским языком. Речь идет о посредничестве РПЦ. К сожалению, это лишь прикрытие и работа спецслужб", – говорит Юсов.

Также было сказано, что с частью военнопленных, переданных в Венгрию ранее, все еще нет связи. Украина не имеет доступа к ним и не может проверить состояние здоровья пленных и то, находятся ли они в безопасности.

Юсов рассказал, что пять военных, которых удалось вернуть в Украину, рассказывали, что российские спецслужбы на них давили и заставляли принимать определенные предложения. На территории Венгрии военные тоже не были свободны, их передвижение и возможность выходить на связь были ограниченными. Общение с родными проходило только при участии третьей стороны.

Он отметил, что такие действия РФ по передаче военнопленных являются нарушением международного права, Женевских конвенций и прав украинских военных.

Напомним, что 9 июня Венгрия самовольно договорилась с Россией о передаче Будапешта украинских военнопленных. Ни одна из сторон не проинформировала украинское правительство о переговорах по обмену.

Представитель МИД Олег Николенко 19 июня заявил, что украинские дипломаты до сих пор не смогли установить прямой контакт с украинскими военнопленными, которых Венгрия вывезла из России. МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к гражданам.