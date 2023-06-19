"Их удерживают в изоляции". МИД требует допустить консула к украинским военнопленным в Венгрии

Украинские дипломаты до сих пор не смогли установить прямой контакт с украинскими военнопленными, которых Венгрия вывезла из России. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к гражданам.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что МИД, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и другие причастные органы Украины продолжают принимать активные меры для возвращения домой одиннадцати украинских военнопленных.

По его словам, все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

"Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными проходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - отметил Николенко.

Представитель МИД сообщил, что попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются.

"Такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнул он.

МИД Украины просит Венгрию немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь.

Напомним, 8 июня Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Будапешт самовольно договорился с Москвой о передаче пленных. Тогда временный поверенный Венгрии был приглашен в МИД Украины для предметного разговора. Украинская сторона передала обращение о предоставлении детальной информации о военных и обеспечении доступа консула к ним.