Местонахождение украинских пленных в Венгрии установлено, – уполномоченный

Украина установила местонахождение 11 пленных защитников, удерживаемых на территории Венгрии. Об этом сообщил Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести.

По его словам, установлены фамилии военных и маршрут их перемещения в Венгрию. Кроме того, были поставлены в известность родственники защитников и соответствующие правоохранительные органы.

Как отметил Котенко, до этого времени о семи из 11 этих украинцев вообще не было никаких сведений.

Напомним, 8 июня Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Будапешт самовольно договорился с Москвой о передаче пленных. Тогда временный поверенный Венгрии был приглашен в МИД Украины для предметного разговора. Украинская сторона передала обращение о предоставлении детальной информации о военных и обеспечении доступа консула к ним.