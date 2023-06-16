Місцеперебування українських полонених в Угорщині встановлено, – уповноважений

Україна встановила місцеперебування 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини. Про це повідомив Олег Котенко – уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти.

За його словами, наразі встановлено прізвища військових та маршрут їх переміщення до Угорщини. Крім того, було повідомлено родичів захисників та відповідні правоохоронні органи.

Як зазначив Котенко, до цього часу про сімох із 11 цих українців взагалі не було жодних відомостей.

Нагадаємо, 8 червня Російська православна церква заявила про передачу Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".

Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок РПЦ "жестом щодо Угорщини".

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Будапешт самовільно домовився з Москвою про передачу полонених. Тоді тимчасового повіреного Угорщини запросили до МЗС України для предметної розмови. Українська сторона передало звернення щодо надання детальної інформації про військових та забезпечення доступу консула до них.