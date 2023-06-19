"Вони утримуються в ізоляції". МЗС вимагає допустити консула до українських військовополонених в Угорщині

Українські дипломати досі не змогли встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, яких Угорщина вивезла із Росії. Міністерство закордонних справ України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до громадян.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що МЗС, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими та інші причетні органи України продовжують вживати активних заходів задля повернення додому одинадцятьох українських військовополонених.

За його словами, усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.

"Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС повідомив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються.

"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - наголосив він.

МЗС України просить Угорщину негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

Нагадаємо, 8 червня Російська православна церква заявила про передачу Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".

Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок РПЦ "жестом щодо Угорщини".

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Будапешт самовільно домовився з Москвою про передачу полонених. Тоді тимчасового повіреного Угорщини запросили до МЗС України для предметної розмови. Українська сторона передало звернення щодо надання детальної інформації про військових та забезпечення доступу консула до них.