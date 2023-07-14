РПЦ знову планує передати українських військовополонених Угорщині – розвідка

Російська православна церква (РПЦ) знову готується до передачі українських військовополонених, які перебувають в Росії, до Угорщини. У список передачі потраплять ті військовополонені, які мають етнічне угорське походження і володіють угорською мовою.

Про це розповів представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі "Свобода Ранок".

За його словами, спецслужби Росії контролюють цей процес, хоча домовленості з угорською стороною здійснюються через представників Російської православної церкви.

"Списку немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб. Мова йде про українців угорського походження. Обов’язковим елементом участі з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ. На жаль, це лише прикриття і робота спецслужб", – каже Юсов.

Також було зазначено, що з частиною військовополонених, переданих до Угорщини раніше, все ще немає зв'язку. Україна не має доступу до них і не може перевірити стан здоров’я полонених і те, чи вони знаходяться в безпеці.

Юсов розповів, що п’ятеро військових, яких вдалося повернути в Україну, розповідали, що російські спецслужби на них тиснули і змушували приймати певні пропозиції. На території Угорщини військові також не були вільні, їхнє пересування і можливість виходити на зв'язок були обмеженими. Спілкування з рідними відбувалося лише за участі третьої сторони.

Він зазначив, що такі дії РФ з передачі військовополонених є порушенням міжнародного права, Женевських конвенцій і прав самих українських військових.

Нагадаємо, шо 9 червня Угорщина самовільно домовилася з Росією про передачу Будапешту українських військовополонених. Жодна з сторін не проінформувала український уряд про перемовини щодо обміну.

Речник МЗС Олег Ніколенко 19 червня заявив, що українські дипломати досі не змогли встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, яких Угорщина вивезла із Росії. МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до громадян.