"Государство не было привлечено". В Венгрии отрицают причастность к вывозу украинских пленных

Официальный Будапешт не имеет отношения к вывозу из России 11 украинских военнопленных, которые сейчас находятся в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает Index.

По его словам, передача военных прошла после консультаций между церковными и религиозными организациями.

"Я считаю хорошей новостью то, что они свободны и что были консультации между церковными и религиозными организациями, где венгерское государство совершенно не было привлечено. На основании этого соглашения эти люди были освобождены, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят. Если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно, я могу вам это гарантировать", – сказал Сийярто, отвечая на вопросы члена украинской делегации в ПАСЕ Юрия Камельчука.

Напомним, 8 июня Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Будапешт самовольно договорился с Москвой о передаче пленных. Тогда временного поверенного Венгрии пригласили в МИД Украины для предметного разговора. Украинская сторона передала обращение о предоставлении детальной информации о военных и обеспечении доступа консула к ним.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вывоз военнопленных состоялся в политических интересах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник", – сказал министр 19 июня.

Он отметил, что пленные в Венгрии находятся под контролем – даже встречи с родственниками для них крайне дозированы. А консула к ним не пускают, несмотря на настойчивые требования украинской стороны.