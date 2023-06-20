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"Государство не было привлечено". В Венгрии отрицают причастность к вывозу украинских пленных
Официальный Будапешт не имеет отношения к вывозу из России 11 украинских военнопленных, которые сейчас находятся в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает Index.
По его словам, передача военных прошла после консультаций между церковными и религиозными организациями.
"Я считаю хорошей новостью то, что они свободны и что были консультации между церковными и религиозными организациями, где венгерское государство совершенно не было привлечено. На основании этого соглашения эти люди были освобождены, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят. Если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно, я могу вам это гарантировать", – сказал Сийярто, отвечая на вопросы члена украинской делегации в ПАСЕ Юрия Камельчука.
Напомним, 8 июня Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".Подписывайтесь на наш YouTube канал
На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".
В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Будапешт самовольно договорился с Москвой о передаче пленных. Тогда временного поверенного Венгрии пригласили в МИД Украины для предметного разговора. Украинская сторона передала обращение о предоставлении детальной информации о военных и обеспечении доступа консула к ним.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вывоз военнопленных состоялся в политических интересах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник", – сказал министр 19 июня.
Он отметил, что пленные в Венгрии находятся под контролем – даже встречи с родственниками для них крайне дозированы. А консула к ним не пускают, несмотря на настойчивые требования украинской стороны.