"Держава не була залучена". В Угорщині заперечують причетність до вивезення українських полонених

Офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають в Угорщині. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), передає Index.

За його словами, передача військових відбулася після консультацій між церковними та релігійними організаціями.

"Я вважаю гарною новиною те, що вони вільні і що були консультації між церковними та релігійними організаціями, де угорська держава абсолютно не була залучена. На підставі цієї угоди ці люди були звільнені, і вони вільні люди, вони можуть вільно пересуватися Угорщиною, вони можуть робити, що хочуть. Якщо вони хочуть зв’язатися з українською владою, вони можуть це робити вільно, я можу вам це гарантувати", – сказав Сіярто, відповідаючи на питання члена української делегації в ПАРЄ Юрія Камельчука.

Нагадаємо, 8 червня Російська православна церква заявила про передачу Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".

Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок РПЦ "жестом щодо Угорщини".

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Будапешт самовільно домовився з Москвою про передачу полонених. Тоді тимчасового повіреного Угорщини запросили до МЗС України для предметної розмови. Українська сторона передало звернення щодо надання детальної інформації про військових та забезпечення доступу консула до них.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, вивезення військовополонених відбулося в політичних інтересах премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник", – сказав міністр 19 червня.

Він зазначав, що полонені в Угорщині перебувають під контролем – навіть зустрічі з родичами для них вкрай дозовані. А консула до них не пускають попри наполегливі вимоги української сторони.