У ЄС заявили, що Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених

Угорщина має пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених із Росії, а також комунікацію з урядом України з цього питання.

Про це заявив спікер Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Петер Стано у коментарі Delfi.

Він наголосив, що РФ має дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій. Також країна-агресор не повинна наражати їхнє життя на небезпеку.

"Що стосується Угорщини, то її влада повинна пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", - зазначив Стано.

Нагадаємо, 8 червня Російська православна церква заявила про передачу Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".

Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок РПЦ "жестом щодо Угорщини".

Речник МЗС Олег Ніколенко 19 червня заявив, що українські дипломати досі не змогли встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, яких Угорщина вивезла із Росії. МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до громадян.

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