В ЕС заявили, что Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных

Венгрия должна объяснить свою роль в освобождении украинских военнопленных из России, а также коммуникацию с правительством Украины по этому вопросу.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в комментарии Delfi.

Он подчеркнул, что РФ должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями. Также страна-агрессор не должна подвергать их жизни опасности.

"Что касается Венгрии, то ее власть должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, которые удерживаются Россией как военнопленные, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", - отметил Стано.

Напомним, 8 июня Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".

Представитель МИД Олег Николенко 19 июня заявил, что украинские дипломаты до сих пор не смогли установить прямой контакт с украинскими военнопленными, которых Венгрия вывезла из России. МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к гражданам.

Источник фото: ua.depositphotos.com