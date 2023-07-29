Кабмин распорядился разработать правописание крымскотатарского языка на латинице: сколько дал времени

Кабинет министров поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести вместе с Министерством образования и науки обеспечить для разработки проекта правописания крымскотатарского языка с использованием алфавита на основе латинской графики.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение Кабмин принял на заседании 28 июля. Срок разработки правописания установлен до 30 сентября 2024 года.

Указано, что разработка должна вестись с участием Института языкознания имени Потебни Национальной академии наук, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Меджлиса крымскотатарского народа.

Как отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, нынешнее решение стало результатом работы Национальной комиссии по крымскотатарскому языку, заседания которой проходят под сопредседательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Сам латинский крымскотатарский алфавит напомним, был утвержден постановлением Кабмина №993 от 22 сентября 2021 года. Он состоит из 31 буквы, из которых семь содержат диакритические знаки, и идентичен одобренному к использованию в Крыму Верховным Советом автономии еще в 1997 году.

Сколько в Украине крымскотатароязычных

Отметим, что по данным единой переписи населения Украины, проведенной в декабре 2001 года, в Украине числилось 231,4 тысячи человек с родным крымскотатарским языком, из которых 230,2 тысячи — на Крымском полуострове.

По данным "переписи населения в Крымском федеральном округе", проведенной российской оккупационной администрацией в сентябре 2014 года, "крымскотатарский" назвали родным в Крыму 173,1 тысячи человек, а "татарский" - 81,9 тысячи.

Новая же перепись, проведенная в Крыму оккупационной администрацией одновременно с переписью в России в октябре 2021 года, показала, что на всей этой территории родным крымскотатарский язык назвали 149,8 тысячи человек, из которых 134 тысячи заявили о его использовании в повседневной жизни.

В частности, на территории Крымского полуострова родным крымскотатарским назвали лишь 148,6 тысячи человек, из которых 133,1 тысячи используют его в быту. Количество же лиц в Крыму с родным "татарским" упало вдвое до 39,5 тысячи, а тех, кто использует последний в быту, - до 32,1 тысячи.

В "Республике Крым", функционирующей под юрисдикцией России, крымскотатарский язык, как и украинский, имеет статус государственного, однако сайты фактических органов власти используют исключительно русский язык. Формально РФ считает крымскотатарский языком на кириллической графике, однако фактически используются и латиница, и кириллица. Меджлис крымскотатарского народа использует только латиницу.

Отметим также, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признает крымскотатарский язык в качестве находящегося под значительной угрозой исчезновения.

Примечательно при этом, что на странице, посвященной этому языку, ЮНЕСКО не указывает, что крымскотатарский используется в Украине, однако вместо нее указывает Россию, то есть косвенно признает Крым, как главный ареал этого языка, российской территорией. В самой России, как указано выше, значительного количества ее носителей все же нет, хотя крымские татары в качестве небольшого меньшинства живут в нескольких населенных пунктах соседнего с Крымом Краснодарского края.

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