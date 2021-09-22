Крымскотатарский язык в Украине переводят на латинскую графику

Кабинет министров Украины утвердил переход алфавита крымскотатарского языка на латинскую графику.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября на основе акта Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Указано, что алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы.

Как отмечается, его разработали в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа специалисты Института востоковедения имени А. Ю. Крымского, Института языковедения имени А. О. Потебни, Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко и Таврийского национального университета имени В. И. Вернадского.

"Утверждение латинской графики — это уже второе фундаментальное решение в этом году наряду с принятием закона о коренных народах Украины. Крымскотатарский народ ждал его 30 лет. Это часть системной работы. В апреле 2021 года по инициативе Минреинтеграции правительство утвердило Концепцию развития крымскотатарского языка. Переход на латиницу — это один из стратегических шагов в рамках ее выполнения. Было проведено большое количество консультаций со специалистами — лингвистами, педагогами-практиками, авторами текстов, художниками. Важно то, что переход на латинскую графику поддерживают наши люди, которые находятся во временно оккупированном Крыму", — сказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Предполагается, что постепенный перевод на латиницу будет происходить до 1 сентября 2025 года. До этого момента Минобразования, Минкульт и Минреинтеграции должны перевести образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке, в том числе учебников и методичек, на латиницу.

Также поставлено задание стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

В свою очередь заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко сообщил, что сейчас завершается работа над Стратегией развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы и планом мероприятий для ее выполнения.

Цель — обеспечить синергию действий органов государственной власти, местного самоуправления, Меджлиса крымскотатарского народа, академической среды, педагогов и общественного сектора в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, установленного Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №74/396 от 2 декабря 2019 года, одним из инициаторов которой является Украина.

"Деятельность в рамках Стратегии планируется построить таким образом, чтобы ее результатами — новыми учебниками, словарями, образовательными курсами и так далее — могли воспользоваться наши граждане во временно оккупированном Крыму, а также крымскотатарские общины в любой точке мира. Эта работа — наша живая связь с Крымом, которую не сможет прервать или заблокировать оккупант. По критериям ЮНЕСКО крымскотатарский язык находится под критической угрозой. Реализация Стратегии позволит защитить язык и создать возможности для его безопасного функционирования и развития", — уверен Яременко.

Ранее в сентябре 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поддерживает идею перевода украинского языка с кириллицы и переход на латиницу.

В то же время языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что украинский язык не стоит переводить с кириллического на латинский алфавит. По словам омбудсмена, вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописная традиция, старопечатные книги, украинские песни написаны именно кириллицей.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики.