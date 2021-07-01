Рада признала крымских татар коренными народом Украины

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, предусматривающий такой статус за крымскими татарами, караимами и крымчаками.

За принятие соответствующего законопроекта №5506 в первом чтении проголосовал 331 депутат, после чего парламент сразу же принял его в целом, но уже 325 голосами.

Голосовавших против принятия документа не нашлось, но воздержались при этом пятеро нардепов — Максим Бужанский ("Слуга народа"), Евгений Шевченко (в мае исключен из фракции СН), а также трое представителей группы "Доверие" — Роберт Горват, Александр Ковалев и Валерий Лунченко. Фракция "Оппозиционной платформы — За жизнь" во время голосования отсутствовала в полном составе.

Под коренным народом закон понимает автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории Украины, являющуюся носителем самобытного языка и культуры, имеющую традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляющую этническое меньшинство в составе ее населения и не имеющую собственного государственного образования за пределами Украины.

Отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение в Украине, устанавливая свой политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Реализуя свое право на самоопределение, коренные народы имеют право на самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним делам, в том числе относительно путей создания их представительных органов.

Согласно закону, государство будет способствовать представительству коренных народов в Верховной Раде Украины, Верховном Совете Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления АР Крым и Севастополя, а также формированию возможностей территориальных общин, соответствующих местам компактного проживания коренных народов.

Украина также гарантирует защиту коренных народов от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

Коренным народам Украины гарантируется право на правовую защиту от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей, выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме, поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти против них.

Коренные народы также имеют право создавать свои учебные заведения или сотрудничать с учебными заведениями всех форм собственности с целью обеспечения изучения языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

Кроме того, они имеют право создавать через свои представительные органы СМИ, а государство сможет предоставлять таким СМИ поддержку, если они не менее 50% вещания ведут на своем языке, а минимум 51% такого СМИ владеет представительный орган коренного народа.

Статус такого органа будет утверждаться Кабинетом министров. Отметим, что ныне на него претендует лишь Меджлис крымскотатарского народа, возглавляемый бывшим депутатом Рады Рефатом Чубаровым.

Также Украина, согласно закону, обязуется заботится об удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей представителей коренных народов, проживающих за ее пределами.

Напомним, что проект этого закона внес в Раду 18 мая, в день годовщины начала депортации крымских татар в 1944 году, президент Владимир Зеленский.

Отметим также, что в феврале Зеленский поручил Кабинету министров разработать и утвердить в шестимесячный срок стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы, предусмотрев официальное утверждение в Украине его латинского алфавита.

По данным единственной переписи населения Украины, проведенной в декабре 2001 года, в Украине числилось 248,2 тысячи крымских татар (0,51% населения страны и 10,2% населения Крымского полуострова). Людей с родным языком крымскотатарским перепись зафиксировала 231,4 тысячи. Из них 243,4 и 230,2 тысячи соответственно проживали в Крыму.