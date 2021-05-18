Зеленский предлагает Раде признать крымских татар коренным народом Украины

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде признать крымских татар коренным народом Украины. Соответствующий законопроект "О коренных народах Украины" был зарегистрирован в парламенте 18 мая под №5506.

Текст документа пока отсутствует на сайте Рады, однако о нем сообщает пресс-служба главы государства. Отмечается, что президент внес проект закона именно по случаю годовщины начала депортации крымских татар в 1944 году.

"Сегодня я вношу на рассмотрение в парламент неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец-то сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", — отметил Зеленский.

Напомним также, что в феврале Зеленский поручил Кабинету министров разработать и утвердить в шестимесячный срок стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы, предусмотрев официальное утверждение в Украине его латинского алфавита.

Отметим, что по данным единственной переписи населения Украины, проведенной в декабре 2001 года, в Украине числилось 248,2 тысячи крымских татар (0,51% населения страны и 10,2% населения Крымского полуострова).

Людей с родным языком крымскотатарским перепись зафиксировала 231,4 тысячи. Из них 243,4 и 230,2 тысячи соответственно проживали в Крыму.

Согласно данным "переписи населения в Крымском федеральном округе", проведенной российской оккупационной администрацией в сентябре 2014 года, в регионе насчитывалось 232,3 тысячи крымских татар (те же 10,2%) и еще 45 тысяч записанных как "татары" без более четкой идентификации. Крымскотатарский назвали родным языком 173,1 тысячи человек, татарский — 81,9 тысячи человек.

Достоверных данных о численности крымских татар, проживающих на территории, подконтрольной ныне украинским властям, на сегодня нет.