Общество 10 минут назад

Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу — Данилов

Секретарь СНБО также выступает за введение в Украине двух государственных языков — украинского и английского

Алексей Данилов. Фото: Facebook/СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook/СНБО
Алексей Данилов. Фото: Facebook/СНБО

Украине следует перейти с кириллицы как алфавитной системы письма на латиницу. Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Я — за (введение латиницы — Delo.ua). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу", — отметил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, он также выступает за введение двух языков в стране: украинского и английского.

"Английский язык должен быть обязательным. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения", — подчеркнул Данилов.

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Он добавил, что английский язык должны знать все, его обязательно должны преподавать в школах и детских садах.

При этом, Данилов признал, что людям старшего возраста, которые не знают английского, будет сложно.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Стоит отметить, что Меджлис крымскотатарского народа использует только латиницу.

 

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