Половина украинцев не верит в возвращение Крыма — опрос

В возвращение Крыма в состав Украины в ближайшей перспективе верят лишь 9,3%, а в долгосрочной перспективе — 34%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Абсолютно потерянным для Украины навсегда Крым считают 17,1% опрошенных, а 27,3% считают, что его возвращение, скорее всего, уже невозможно. Затруднились же с ответом 12,3%.

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То есть по этому вопросу украинцы разделились пополам: в сумме доля первых двух категорий респондентов составила 43,3%, а вторых — все же чуть больше, 44,4%. Если же брать только тех, кто имеет мнение об этом, то не верят в возврат Крыма Украине 50,6%, а верят 49,4%.

В свою очередь 6,4% украинцев считают, что Крым должен входить в состав России, а 10,3% — что должен быть независимым государством. При этом куда больше граждан — 22,1% — затруднились ответить на вопрос о видении ими будущего статуса Крыма. При этом большинство в 61,2% все же считает, что Крым должен входить в состав Украины.

Среди мер, которые могут помочь возвращению полуострова, среди тех, кто не считает этот сценарий невозможным, 47,1% назвали усиление санкций против России (тут можно было выбрать несколько вариантов ответа).

46,4% назвали реформы и улучшение благосостояния украинцев для привлечения этим крымчан, 27,9% — укрепление Вооруженных сил Украины, 12,9% — полную изоляцию Крыма с прекращением любых контактов, 12,1% — нормализацию отношений с РФ путем переговоров, 3,15 — другие меры. 15,1% ответить затруднились.

Среди тех, кто считает Крым утраченным, 52,4% считают фактором невозможности его возвращения мощное военное присутствие РФ на полуострове, 38,7% — негативное отношение к Украине у местных жителей, 35,3% — длительность оккупации Крыма Россией, 29,3% — отсутствие заинтересованности властей Украины в возвращении Крыма, 28,7% — слабую международную поддержку усилий Украины по его возвращению. Другую причину назвали 2,3%, и лишь 4,3% затруднились ответить.

Создание крымскотатарской автономии в Крыму в случае его деоккупации и возвращения Украине безусловно поддерживают 24,1%; скорее, поддерживают — 33%; скорее, не поддерживают — 10,7%, а совсем не поддерживают 11,9%. В то же время 20,3% не смогли определиться с ответом.

Принятие закона о статусе крымских татар как коренного народа Украины однозначно поддерживают 28,8%; скорее, поддерживают — 32,6%; скорее, не поддерживают — 9,8%, совсем не поддерживают 10%, а не определились с отношением 18,8%.

Опрос был проведен с 29 июля по 4 августа среди 2019 респондентов методом личного интервью по месту жительства. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что 23 августа в Киеве по инициативе президента Владимира Зеленского должен пройти саммит "Крымской платформы", на который приедут представители десятков стран.

Накануне же глава государства подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым".