Зеленский утвердил отмену свободной экономической зоны "Крым"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта "О признании утратившим силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№5502-д) на сайте Верховной Рады.

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В частности, в графе "Даты и состояние прохождения" отмечается, что закон 19 августа возвращен с подписью от президента.

Указано, что этот нормативно-правовой акт вносит изменения и дополнения в законы "Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", "О нотариате", "О бесплатной правовой помощи", "О государственных лотереях в Украине".

Закон отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.

Также документ унормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Известно, что президент Зеленский также подписал законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" (№5501-д) и "О внесении изменений в раздел ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины в связи с утратой силы закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" (№5503-д).

Верховная Рада приняла соответствующие законодательные акты 1 июля 2021 года. Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал их 8 июля.

Как исообщалось, в Россию из аннексированного Крыма были незаконно перемещены 275 заключенных украинцев. Украина, со своей стороны, пожаловалась на это в Международный суд в Гааге.

Напомним, 1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, предусматривающий такой статус за крымскими татарами, караимами и крымчаками.