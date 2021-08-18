Происшествия 1 час назад

Россия незаконно вывезла из Крыма 275 заключенных: Украина пожаловалась в Гаагу

Это граждане Украины, которые были осуждены на оккупированной территории и перемещены на территорию РФ для отбывания наказания

Фото: ombudsman.gov.ua Фото: ombudsman.gov.ua
Фото: ombudsman.gov.ua

В Россию из аннексированного Крыма были незаконно перемещены 275 заключенных украинцев.

Украина, со своей стороны, пожаловалась на это в Международный суд в Гааге, сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым.

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По словам прокурора АРК и Севастополя Игоря Поночовного, информация о незаконном перемещении была получена во время досудебного расследования по факту нарушения статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Это граждане Украины, которые были осуждены на оккупированной территории и перемещены на территорию РФ для отбывания наказания. А также граждане Украины, которые были задержаны, находятся в местах несвободы на территории оккупированного полуострова, но в дальнейшем незаконно перемещаются на территорию РФ с целью дальнейшего уголовного преследования", — пояснил Поночовный.

Как отметил эксперт общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыненко, за все время оккупации Крыма на территории полуострова незаконно осуждено около 12,5 тысячи украинцев, среди которых 9500 были перемещены в Россию.

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Ранее в аннексированном Россией Крыму 8 августа силовики сорвали богослужение в храме Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Также стало известно, что глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи ее отеля "Астория" в оккупированном Крыму, который использовала оккупационная власть.

Напомним, 1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, предусматривающий такой статус за крымскими татарами, караимами и крымчаками.

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