Происшествия 1 час назад

В Крыму российские силовики сорвали богослужение в храме ПЦУ (ФОТО)

Инцидент произошел в селе Балки Белогорского района

Фото: voicecrimea.com.ua Фото: voicecrimea.com.ua
Фото: voicecrimea.com.ua

В аннексированном Россией Крыму 8 августа силовики сорвали богослужение в храме Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщили представитель Краевого совета украинцев Крыма Андрей Щекун и представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

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"Сегодня представители оккупационной администрации Российской Федерации снова совершают незаконные действия против Крымской епархии Православной церкви Украины, не дают проводить богослужения и составляют "протоколы"", — написал Кориневич в соцсети.

В свою очередь Щекун рассказал, что событие произошло в селе Балки Белогорского района. Срыв богослужения устроили силовики из так называемого Центра по противодействию экстремизму.

По информации издания "Голос Крыма", силовики свои действия объяснили тем, что настоятель храма якобы организовывал богослужения в помещении с нарушением российского законодательства.

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Кориневич напомнил, что нарушения прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ в оккупированном Крыму.

Впрочем, о нарушении права на вероисповедание в аннексированном Крыму заявляет не только Кориневич. Так, в конце июня 2021 года Организация Объединенных Наций опубликовала очередной промежуточный доклад о ситуации с правами человека в Крыму.

В ней ООН заявила о нарушении оккупационными властями прав граждан на свободу слова и вероисповедания. В частности, вспомнила и о случаях преследования ПЦУ.

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Ранее сообщалось, что в 2020 году количество приходов ПЦУ в Крыму сократилось с 49, действовавших до оккупации, до 5 приходов в настоящее время, а количество священнослужителей данной церкви — с 22 до 4-х.

Также стало известно, что глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи ее отеля "Астория" в оккупированном Крыму, который использовала оккупационная власть.

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