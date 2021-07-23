Международный олимпийский комитет исправил скандальную карту Украины без Крыма

Международный олимпийский комитет исправил на своем сайте карту, на которой изначально Украина была изображена отдельно от Крыма. Как сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководство МОК также извинилось за это перед украинской стороной.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", — написал министр.

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Накануне СМИ обратили внимание, что карта стран мира на официальном сайте проходящих сейчас Олимпийских игр в Токио содержит границу между материковой частью Украины и Крымом.

Карта отображается во всплывающем автоматически окне Olympics — Cheer Zone (зона поддержки) на странице с результатами соревнований олимпийцев. На данный момент Крым на ней указан как часть территории Украины.

Напомним также, что ранее украинский государственный телеканал "Дом" показал карту России с Крымом в ее составе.

Сам телеканал, однако, заявил, что изображение полуострова в рамках очертания РФ в заставке одного из выпусков программы "Русский дневник" "внезапно появилось и затем так же внезапно исчезло". Канал также призвал Службу безопасности Украины помочь ему в проведении внутреннего расследования.