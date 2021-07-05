Телеканал "Дом" попросил СБУ помочь выяснить, как к ним в эфир попала карта РФ с Крымом

Руководство специализированного государственного телеканала для временно оккупированных территорий "Дом" публично обратилось к Службе безопасности Украины с просьбой помочь выяснить, как карта России с аннексированным Крымом в составе попала в эфир канала.

Об этом идет речь в заявлении этого СМИ на официальном сайте.

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"В связи с ситуацией относительно сообщений о графическом изображении в эфире телеканала "Дом", где присутствует карта России с Крымом, телеканал сообщает: проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, в одном из выпусков внезапно появилось изображение полуострова и затем так же внезапно исчезло. Выпуск был изъят из эфира канала.

Указано, что все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма.

"Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности", — заверили на телеканале.

Также там доложили, что продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков — неизвестно.

В "Доме" сообщили, что все причастные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей, а предварительный виновник установлен.

"Крым — это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся к Службе безопасности Украины для помощи нам в проведении внутреннего расследования", — резюмировали в СМИ.

Напомним, государственный телеканал "Дом" с 1 марта 2021 года начал вещание через спутник Astra и запустил еще 10 передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе вдобавок к восьми имевшимся. Благодаря этому на оккупированных территориях обеспечен качественный сигнал.