Происшествия 1 час назад

Телеканал "Дом" попросил СБУ помочь выяснить, как к ним в эфир попала карта РФ с Крымом

Все причастные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей, а предварительный виновник установлен

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko Фото: facebook.com/alexeygoncharenko
Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Руководство специализированного государственного телеканала для временно оккупированных территорий "Дом" публично обратилось к Службе безопасности Украины с просьбой помочь выяснить, как карта России с аннексированным Крымом в составе попала в эфир канала.

Об этом идет речь в заявлении этого СМИ на официальном сайте.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В связи с ситуацией относительно сообщений о графическом изображении в эфире телеканала "Дом", где присутствует карта России с Крымом, телеканал сообщает: проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, в одном из выпусков внезапно появилось изображение полуострова и затем так же внезапно исчезло. Выпуск был изъят из эфира канала.

Указано, что все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма.

"Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности", — заверили на телеканале.

Читайте также:
"Крым наш": в Apple объяснили российское обозначение аннексированного полуострова

Также там доложили, что продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков — неизвестно.

В "Доме" сообщили, что все причастные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей, а предварительный виновник установлен.

"Крым — это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся к Службе безопасности Украины для помощи нам в проведении внутреннего расследования", — резюмировали в СМИ.

Напомним, государственный телеканал "Дом" с 1 марта 2021 года начал вещание через спутник Astra и запустил еще 10 передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе вдобавок к восьми имевшимся. Благодаря этому на оккупированных территориях обеспечен качественный сигнал.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина озвучила принципы возможных переговоров о компенсации за "Северный поток-2"
Украина озвучила принципы возможных переговоров о компенсации за "Северный поток-2"
В 2021 году Украина готова к наступлению России — секретарь СНБО
В 2021 году Украина готова к наступлению России — секретарь СНБО
На Сочи обрушился ураган, реки вышли из берегов и затопили город (ВИДЕО)
На Сочи обрушился ураган, реки вышли из берегов и затопили город (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сборная Украины по футболу вернулась в Киев: как ее встретили болельщики (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

  4. В Винницкой области мужчина скончался после прививки вакциной Pfizer: ОГА назвала причину

  5. Аварий с е-самокатами все больше: в чем проблема и как спастись от их нашествия пешеходам

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...