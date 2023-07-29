Кабмін розпорядився розробити правопис кримськотатарської мови на латиниці: скільки дав часу

Кабінет міністрів доручив Державній службі з етнополітики та свободи совісті разом з Міністерством освіти і науки забезпечити до розроблення проекту правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту на основі латинської графіки.

Як повідомлив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 28 липня. Термін розробки правопису встановлено до 30 вересня 2024 року.

Вказано, що розробка має вестися за участю Інституту мовознавства імені Потебні Національної академії наук, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Меджлісу кримськотатарського народу.

Як зазначили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, нинішнє рішення стало результатом роботи Національної комісії з питань кримськотатарської мови, засідання якої проходять під співголовуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Сам латинський кримськотатарський алфавіт нагадаємо, було затверджено постановою Кабміну №993 від 22 вересня 2021 року. Він складається з 31 літери, з яких сім містять діакритичні знаки, і є ідентичним схваленому до використання в Криму Верховною Радою автономії ще в 1997 році.

Скільки в Україні кримськотатаромовних

Зазначимо, що за даними єдиного перепису населення України, проведеного у грудні 2001 року, в Україні значилося 231,4 тисячі осіб з рідною кримськотатарською мовою, з яких 230,2 тисячі — на Кримському півострові.

За даними "перепису населення в Кримському федеральному окрузі", проведеного російською окупаційною адміністрацією у вересні 2014 року, "кримськотатарську" назвали рідною в Криму 173,1 тисячі осіб, "татарську" - 81,9 тисячі осіб.

Новий перепис, проведений в Криму окупаційною адміністрацією одночасно з переписом у Росії в жовтні 2021 року, показав, що на всій цій території рідною кримськотатарську мову назвали 149,8 тисячі людей, з яких 134 тисячі заявили про її використання в повсякденному житті.

Зокрема, на території Кримського півострова рідною кримськотатарську назвали лише 148,6 тисячі людей, з яких 133,1 тисячі використовують її в побуті. Кількість осіб у Криму із рідною "татарською" впала вдвічі до 39,5 тисячі, а тих, хто використовує останню в побуті, - до 32,1 тисячі.

У "Республіці Крим", що функціонує під юрисдикцією Росії, кримськотатарська мова, як і українська, має статус державної, проте сайти фактичних органів влади використовують виключно російську мову. Формально РФ вважає кримськотатарську мовою на кириличній графіці, проте фактично використовуються і латиниця, і кирилиця. Меджліс кримськотатарського народу використовує лише латиницю.

Зазначимо також, що Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) визнає кримськотатарську мову як таку, що знаходиться під значною загрозою зникнення.

Примітно при цьому, що наразі на сторінці, присвяченій цій мові, ЮНЕСКО не вказує, що кримськотатарська використовуюється в Україні, натомість замість неї вказує Росію, тобто непрямо визнає Крим, як головний ареал цієї мови, російською територією. В самій Росії, як зазначено вище, значної кількості її носіїв все ж немає, хоча кримські татари в якості невеликої меншини живуть у декількох населених пунктах сусіднього з Кримом Краснодарського краю.

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