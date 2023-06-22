Ввоз книг из России в Украину запретят: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал Закон о запрете на ввоз книг из России. Глава государства отсрочил это решение, потому что ждал рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

Заметим, что Верховная Рада поддержала Закон еще в 2022 году. Президент не подписал документ в срок. Поэтому активист Тарас Шамайда создал соответствующую петицию, набравшую 25 тыс. голосов.

Выяснилось, что текст закона присылали на оценку в Еврокомиссию. Это важно было сделать, ведь существовал риск, что отдельные нормы документа могут повлиять на исполнение обязательств по защите прав меньшинств.