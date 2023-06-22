Ввезення книг з Росії в Україну заборонять: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 22 червня підписав Закон про заборону ввезення книг з Росії. Голова держави відтерміновував це рішення, тому що чекав на рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента Укрїни.

Зауважимо, що Верховна Рада підтримала Закон ще в 2022 році. Президент не підписав документ вчасно. Тому активіст Тарас Шамайда створив відповідну петицію, яка набрала 25 тис голосів.

З'ясувалося, що текст закону надсилали на оцінку до Єврокомісії. Це важливо було зробити, адже існував ризик, що окремі норми документа можуть вплинути на виконання зобов’язань щодо захисту прав меншин.

Нагадаємо, що йдеться про закон, який отримав №2309-IX (відповідний законопроект мав №7459). Він був прийнятий Радою ще 19 червня минулого року, а наступного дня підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком і відправлений на підпис Зеленському. Таким чином, президент не підписував його рівно рік.

Згідно з законом, книги, видані російською мовою, які ввозяться з територій інших країн, будуть перевірені на наявність антиукраїнської пропаганди для ввезення в Україну.

Також забороняється випускати, ввозити, поширювати в Україні книжкові видання, що містять твори авторів-громадян Росії, але заборона не поширюватиметься на такі книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.