В Україні планують заборонити книги авторів-громадян РФ

Більше 50 народних депутатів, серед яких голова парламенту Руслан Стефанчук та його перший заступник Олександр Корнієнко, запропонували Раді заборонити ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білорусі та окупованих РФ територій.

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Про це йдеться у їхньому відповідному законопроєкті №7459.

Книги, видані російською мовою, які вводяться з територій інших країн, якщо Рада ухвалить закон, будуть перевірені на наявність антиукраїнської пропаганди для ввезення в Україну.

Згідно з документом, також забороняється випускати, ввозити, поширювати в Україні книжкові видання, що містять твори авторів-громадян Росії, але заборона не поширюватиметься на такі книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

З початку 2023 року книги в Україні видаватимуться та розповсюджуватимуться українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами ЄС. Книги іншими мовами можуть бути опубліковані і розповсюджені, якщо вони опубліковані мовою оригіналу.

Перекладена література у випадку ухвалення закону буде публікуватись та розповсюджуватись у перекладах українською мовою або будь-якою офіційною мовою ЄС або мовою корінного народу України.

Нагадаємо, що близько 1800 примірників книжок українських видавців були реалізовані під час Варшавського книжкового ярмарку, який проходив у столиці Польщі 26-29 травня.