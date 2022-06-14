В Украине планируют запретить книги авторов-граждан РФ

Более 50 народных депутатов, среди которых глава парламента Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко, предложили Раде запретить ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и оккупированных РФ территорий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в их соответствующем законопроекте №7459.

Книги, изданные на русском языке, которые вводятся с территории других стран, если Рада примет закон, будут проверены на наличие антиукраинской пропаганды для ввоза в Украину.

Согласно документу также запрещается выпускать, ввозить, распространять в Украине книжные издания, содержащие произведения авторов-граждан России, но запрет не будет распространяться на такие книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

С начала 2023 года книги в Украине будут издаваться и распространяться на украинском языке, языках коренных народов Украины и официальными языками ЕС. Книги на других языках могут быть опубликованы и распространены, если они опубликованы на языке оригинала.

Переведенная литература в случае принятия закона будет публиковаться и распространяться в переводах на украинский язык или любой официальный язык ЕС или язык коренного народа Украины.

Напомним, что около 1800 экземпляров книг украинских издателей были реализованы во время Варшавской книжной ярмарки, которая проходила в столице Польши 26-29 мая.