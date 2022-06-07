На Варшавському книжковому ярмарку українські видавці продали всі книжки

Близько 1800 примірників книжок українських видавців були реалізовані під час Варшавського книжкового ярмарку, який проходив у столиці Польщі 26-29 травня.

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Цьогоріч український стенд працював під гаслом "Дякуємо, Польще", де були представлені книжки від 24 українських видавців, які розповідають про сучасну українську культуру. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Так, всього за підтримки Посольства України у Польщі до Варшави було доставлено близько 1800 українських книжок і практично всі були продані на ярмарку.

Основними відвідувачами та покупцями на українському стенді були саме українці, однак книжки українською мовою також купували й поляки, які почали вивчати українську мову або хотіли підтримати українське книговидання.

Загалом у найбільшому літературному заході Польщі взяло участь понад 500 видавців із 13 країн Європи: Польщі, Німеччини, Норвегії, Вірменії, Бельгії, Чехії, Франції, Іспанії, Румунії, Швейцарії, Угорщини та Великобританії.

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