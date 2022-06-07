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На Варшавской книжной ярмарке украинские издатели продали все книги

На Варшавской книжной ярмарке украинские издатели продали все книги
Варшавская книжная ярмарка. Фото: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

Около 1800 экземпляров книг украинских издателей были реализованы во время Варшавской книжной ярмарки, которая проходила в столице Польши 26-29 мая.

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В этом году украинский стенд работал под лозунгом "Спасибо, Польша", где были представлены книги от 24 украинских издателей, рассказывающих о современной украинской культуре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Всего при поддержке Посольства Украины в Польше в Варшаву было доставлено около 1800 украинских книг и практически все были проданы на ярмарке.

Основными посетителями и покупателями на украинском стенде были именно украинцы, однако книги на украинском языке покупали и поляки, которые начали изучать украинский язык или хотели поддержать украинское книгоиздание.

Всего в крупнейшем литературном мероприятии Польши приняли участие более 500 издателей из 13 стран Европы: Польши, Германии, Норвегии, Армении, Бельгии, Чехии, Франции, Испании, Румынии, Швейцарии, Венгрии и Великобритании.

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