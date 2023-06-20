"Просять ветувати": Зеленський пояснив, чому вже рік не підписує закон про заборону ввезення книг з РФ

Президент Володимир Зеленський не підписує закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора через імовірну невідповідність його Конституції, а також європейським стандартам у сфері прав людини, зокрема захисту нацменшин.

Про це йдеться в опублікованій 20 червня відповіді глави держави на електронну петицію з вимогою підписати закон, яку місяць тому подав громадянин Тарас Шамайда і яка за два тижні отримала необхідні 25 тисяч підписів.

"Щодо його підписання висловлено низку застережень. Зокрема, Міністерством юстиції України було запропоновано застосувати до згаданого закону право вето, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності частині 3 статті 10 та частині 2 статті 24 Конституції України", - зазначив президент.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ, за словами Зеленського, також вважає за доцільне ветувати цей закон, хоча й підтримує розробку та запровадження механізмів, які б унеможливлювали поширення в Україні "видавничої продукції, що містить наративи російської пропаганди", дезінформацію та маніпуляцію для дестабілізації політичної ситуації в Україні, країнах Європейського союзу та "інших сусідніх країнах".

Як вказує президент, МЗС пояснило, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам Євросоюзу в сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до ЄС.

Зазначено, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала про направлення закону стороні ЄС для надання додаткової оцінки впливу його прийняття на виконання зобов'язань у частині захисту прав національних меншин, у тому числі мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в союзі.

Натомість про те, чи вже висловив ЄС якусь думку з цього приводу, не повідомляється. Зеленський при цьому нагадує, що згідно частини 3 статті 102 Конституції саме він є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС.

З огляду на викладене наразі він доручив Кабінету міністрів додатково опрацювати порушене питання з урахуванням думки заінтересованих сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

Нагадаємо, що йдеться про закон, який отримав №2309-IX (відповідний законопроект мав №7459). Він був прийнятий Верховною Радою ще 19 червня 2022 року, а наступного дня підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком і відправлений на підпис Зеленському. Таким чином, президент не підписує його вже рівно рік.

Джерело фото: ua.depositphotos.com