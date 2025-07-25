Культурна спадщина Києва: Житній ринок готують до офіційного статусу

Протягом найближчого місяця Житній ринок на Подолі отримає статус щойно виявленої пам’ятки культурної спадщини. Наступним етапом стане підготовка документів для подання до Міністерства культури з метою офіційного визнання ринку об’єктом культурної спадщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Житній ринок стане об’єктом культурної спадщини

"На жаль, інформація, поширювана в медіа, що будівля ринку нібито вже отримала охоронний статус, не відповідає дійсності. Звісно, ми б хотіли, щоб усе відбувалося так швидко, але законодавством встановлено інші терміни", – підкреслила Марина Соловйова.

Вона повідомила, що Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини вже схвалила облікову документацію на Житній ринок, розташований на вулиці Верхній Вал, 16. Після затвердження протоколу ради, що очікується впродовж двох днів, департамент матиме 30 днів для підготовки проєкту наказу про внесення ринку до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

Після цього буде розпочато підготовку подання до Міністерства культури та інформаційної політики України, яке має бути оформлено не пізніше ніж за 30 днів. Остаточне рішення про надання статусу пам’ятки ухвалює саме міністерство.

У Департаменті зазначають, що наказ про присвоєння Житньому ринку охоронного статусу буде підписаний найближчими днями.

"Зі свого боку зроблю все, щоб цей наказ був готовий якнайшвидше. Час має значення – і ми це розуміємо. Тому тягнути до останнього дня ніхто не буде", — підкреслила вона.

Що відомо про Житній ринок

Житній ринок, зведений у 1980 році в стилі українсько-радянського модернізму, не має офіційного охоронного статусу, хоча є важливим культурним місцем для киян. Відсутність статусу пам’ятки архітектури при передачі ринку в приватну власність може призвести до його знесення.

Наразі ринок перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту, який зробить його прибутковим для міста. Водночас існує загроза, що новий власник змінить його функціональне призначення, наприклад, побудувавши на його місці нову споруду.

Нагадаємо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди у березні 2024 року. Початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.

Тому у квітні минулого Київська міська рада скасувала проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку, щоб разом із киянами напрацювати нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря.