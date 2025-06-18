Збереження Житнього ринку відкладається: влада чекає на висновки експертів

Київська міська влада вдруге відмовилася підтримати петицію з вимогою зберегти Житній ринок. У КМДА заявили, що рішення ухвалюватимуть лише після висновку Департаменту охорони культурної спадщини щодо статусу об’єкта.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідь мера Києва Віталія Кличка.

Кличко відповів на петицію

У відповіді на електронну петицію №13492 зазначено, що будівля Житнього ринку не є пам’яткою або щойно виявленим об’єктом культурної спадщини. Питання про можливе внесення ринку до переліку об’єктів культурної спадщини ще опрацьовується Департаментом охорони культурної спадщини.

Житній ринок належить громаді Києва та не підлягає приватизації. Проте через технічну зношеність будівлю планують передати в оренду без права викупу — відповідний проєкт рішення вже подано на розгляд Київради. Паралельно зареєстровано ще один альтернативний проєкт, який пропонує продаж ринку.

Остаточне рішення ухвалюватиме Київська міська рада після розгляду обох проєктів і висновків щодо статусу культурної спадщини.

Нагадаємо, 21 травня електронна петиція із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку та встановити прозорі умови його можливої приватизації набрала необхідну кількість голосів на сайті Київради. Влада столиці її відхилила, пояснивши, що остаточне рішення щодо подальшої долі ринку ухвалюватиме Київська міська рада після розгляду відповідних проєктів.

30 травня необхідну кількість підписів зібрала ще одна петиція — із вимогою захистити Житній ринок, зберегти його як об’єкт, що має цінність, та не допустити приватизації будівлі.

Що відомо про Житній ринок

Житній ринок, зведений у 1980 році в стилі українсько-радянського модернізму, не має офіційного охоронного статусу, хоча є важливим культурним місцем для киян. Відсутність статусу пам’ятки архітектури при передачі ринку в приватну власність може призвести до його знесення.

Наразі ринок перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту, який зробить його прибутковим для міста. Водночас існує загроза, що новий власник змінить його функціональне призначення, наприклад, побудувавши на його місці нову споруду.

Нагадаємо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди у березні 2024 року. Початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.

Тому у квітні минулого Київська міська рада скасувала проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку, щоб разом із киянами напрацювати нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря.