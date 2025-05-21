Петиція за збереження Житнього ринку в Києві набрала необхідні голоси

Петиція щодо збереження історичної будівлі Житнього ринку та впровадження прозорих правил його приватизації набрала необхідні 6 тисяч підписів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на петицію на сайті Київської міської ради.

Житній ринок під захистом петиції

Петиція була подана 22 квітня.

У тексті зазначається, що три роки тому ринок передали в оренду без чітких вимог щодо обсягу, термінів та якості ремонту. Зараз будівля перебуває в аварійному стані, а орендар зник. Відновлення ринку потребує щонайменше 700 млн грн, що є непідйомною сумою для міського бюджету, а тимчасові орендарі не готові до таких інвестицій.

У зв'язку з цим, автори петиції закликають:

1. Включити будівлю Житнього ринку до переліку об'єктів приватизації та прийняти рішення про приватизацію з включенням обов'язкових умов щодо гарантії збереження архітектурної спадщини ринку.

2. Затвердити умови приватизації будівлі Житнього ринку як обов'язкові для потенційного покупця у відповідному договорі купівлі-продажу та передбачити відповідальність такого покупця.Умови такого договору мають обов’язково містити вимоги щодо:

збереження існуючої архітектури та ідентичності, включаючи збереження панно, розміщеного на будівлі Житнього ринку;

проведення капітального ремонту протягом 36 місяців;

збереження форми і конструкції даху будівлі Житнього ринку;

збереження функціонального призначення;

збереження існуючої висотності та поверховості будівлі Житнього ринку;-визначення мінімального розміру інвестицій для проведення капітального ремонту будівлі Житнього ринку в розмірі 500 млн грн;

встановлення відповідальності покупця за недотримання ним зобов'язань за договором;

передбачення механізмів контролю за виконанням покупцем зобов'язань.

3. У найкоротший термін провести аукціон з приватизації будівлі Житнього ринку на майданчику Prozorro, дотримуючись усіх юридичних вимог та з обов’язковим підписанням покупцем договору з вимогами щодо збереження архітектурної спадщини ринку.

Що відомо про Житній ринок

Житній ринок, зведений у 1980 році в стилі українсько-радянського модернізму, не має офіційного охоронного статусу, хоча є важливим культурним місцем для киян. Відсутність статусу пам’ятки архітектури при передачі ринку в приватну власність може призвести до його знесення.

Наразі ринок перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту, який зробить його прибутковим для міста. Водночас існує загроза, що новий власник змінить його функціональне призначення, наприклад, побудувавши на його місці нову споруду.

Нагадаємо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди у березні 2024 року. Початкова ціна складала 2,47 мільйони гривень. При цьому договір планували укласти на 15 років із правом розірвання через невиконання умов оренди. Однак новина викликала серйозний суспільний резонанс, зокрема, через короткий час, що виділили для подання заявок на аукціон.

Тому у квітні минулого Київська міська рада скасувала проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку, щоб разом із киянами напрацювати нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря.