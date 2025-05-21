Петиция за сохранение Житнего рынка в Киеве набрала необходимые голоса

Петиция по сохранению исторического здания Житнего ринка и внедрению прозрачных правил его приватизации набрала необходимые 6 тысяч подписей.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на петицию на сайте Киевского городского совета.

Житний рынок под защитой петиции

Петиция была подана 22 апреля.

В тексте отмечается, что три года назад рынок был передан в аренду без четких требований по объему, срокам и качеству ремонта. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, а арендатор скрылся. Восстановление рынка требует не менее 700 млн грн, что является неподъемной суммой для городского бюджета, а временные арендаторы не готовы к таким инвестициям.

В этой связи, авторы петиции призывают:

1. Включить здание Житнего ринка в перечень объектов приватизации и принять решение о приватизации с включением обязательных условий гарантии сохранения архитектурного наследия рынка.

2. Утвердить условия приватизации здания Житнего ринка как обязательные для потенциального покупателя в соответствующем договоре купли-продажи и предусмотреть ответственность такого покупателя. Условия такого договора должны содержать требования относительно:

сохранение существующей архитектуры и идентичности, включая сохранение панно, размещенного на здании Житнего ринка;

проведение капитального ремонта в течение 36 месяцев;

сохранение формы и конструкции крыши строения Житнего ринка;

сохранение функционального назначения;

сохранение существующей высотности и этажности здания Житнего рынка; — определение минимального размера инвестиций для проведения капитального ремонта здания Житнего рынка в размере 500 млн грн;

установление ответственности покупателя за несоблюдение им обязательств по договору;

предусмотрение механизмов контроля за исполнением покупателем обязательств.

3. В кратчайшие сроки провести аукцион по приватизации здания Житнего рынка рынка на площадке Prozorro, соблюдая все юридические требования и с обязательным подписанием покупателем договора с требованиями по сохранению архитектурного наследия рынка.

Что известно о Житнем рынке

Житний рынок, построенный в 1980 году в стиле украинско-советского модернизма, не имеет официального охранного статуса, хотя является важным культурным местом для киевлян. Отсутствие статуса памятника архитектуры при передаче рынка в частную собственность может привести к его сносу.

В настоящее время рынок находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, который сделает его прибыльным для города. В то же время, существует угроза, что новый владелец изменит его функциональное назначение, например, построив на его месте новое сооружение.

Напомним, что рынок выставили на аукцион за право аренды в марте 2024 года. Начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, спустя короткое время, которое было выделено для подачи заявок на аукцион.

Поэтому в апреле прошлого года Киевский городской совет отменила проведение аукциона по аренде рынка, чтобы вместе с киевлянами выработать новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору.