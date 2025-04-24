Каким может стать Житний рынок: Inzhur представил вариант проекта с 10% годовой прибыли

Инвестиционная компания Inzhur провела две встречи с киевлянами и представила обновленный архитектурный проект Житнего и представила механизм юридической защиты рынка.

Построен еще с 1980 года, Житний рынок на киевском Подоле много лет был у киевлян самым популярным местом для покупок.

Сегодняшний статус находящегося в коммунальной собственности Ржаного рынка неопределен. Решением суда он запрещен в эксплуатацию.

Если к 2020 году рынок показывал хотя бы незначительную, в несколько сот тысяч гривен, но доходность, последние пять лет он генерирует только убытки. В настоящее время ООО «Танджерин» арендует второй этаж рынка с февраля 2022 года и не платит средства за аренду. Местные власти планировали в марте 2024 года Житний рынок сдать в аренду на 15 лет. После огласки в медиа этот аукцион был отменен.

Инвесткомпания Inzhur разработала собственный проект развития рынка и подает в КГГА официальное заявление о включении здания в список объектов приватизации, сообщили в пресс-службе компании.

Еще раньше компания создала фонд «Inzhur Житний», чтобы выкупить рынок у города и превратили его «превратить его в центр тяжести».

23 апреля на открытой встрече для киевлян Inzhur представил усовершенствованный проект восстановления Житнего рынка: обновленный архитектурный проект рынка, куда внесли предложения киевлян, и проект будущего юридического договора между городом и владельцем.

Создание проекта юридического договора является исключительно инициативой Inzhur. Чтобы город в процессе приватизации поддержал такой подход к регулированию действий владельца Житнего, Inzhur зарегистрировал петицию за сохранение архитектурного наследия Ржаного рынка и честные правила его приватизации.

В комментарии Delo.ua Андрей Журжий отметил, что предварительные расчеты говорят о том, что после реновации на объекте можно будет зарабатывать в среднем 10% годовых инвесторов. Однако финальной финансовой модели пока нет. "Сегодня речь идет о том, может ли община объединиться, и выкупить рынок или наоборот — город потеряет Житнего", — подчеркнул Журжий.

Иллюстрация: проект Житнего рынка от Inzhur

Житний рынок: какие изменения предлагают в проекте обновления

На первом публичном обсуждении в феврале Inzhur представил визуальную концепцию обновления Житнего рынка. Согласно этому проекту, Житний превратится в современный фермерский рынок с центром гастрономии, сохраняя свою архитектуру и аутентичность. Так обновленный рынок привлечет бизнес и посетителей.

К разработке концепции подключились консалтинговое агентство Colliers и архитектурно-инжиниринговое бюро AVR Development.

В архитектурном проекте после встречи с киевлянами появились изменения:

С архитектурного проекта убрали паркинг под уличным фермерским рынком и лифт. Таким образом, авторы оставили естественный ландшафт без изменений.

представили визуализацию торговой зоны с открытыми прилавками и крытыми лавками для постоянных продавцов по периметру второго этажа.

В деталях воспроизвели панно, стелу рядом с рынком и лепестки на фасаде здания, которые обязательно будут сохранены – это будет частью обязательств, которые он должен выполнять.

Согласно проекту, в случае приватизации рынка проектирование и реновация объекта затянет два года. Ориентировочная общая стоимость работ по восстановлению – 500-700 миллионов гривен. При плановой посещаемости рынка в 5—10 тысяч человек ежедневно доход инвесторов может составить 10% в год.

По оценке Журжия, приблизительная оценка первоначальной стоимости рынка в случае продажи на аукционе: $300—400 за квадратный метр. В случае инвестиционного конкурса цена может быть и 1 грн, но с требованием вложить значительную сумму и выполнить соответствующие работы.

Inzhur – первая украинская RЕИТ-компания, объединившая более 16 500 человек для совместного инвестирования в большую прибыльную недвижимость страны. Под управлением Inzhur находится более 2,8 млрд грн активов, а сумма дохода всех совладельцев фондов уже составила 764 млн грн.

Здание Житнего рынка, построенное в стиле конструктивизма, открыли в 1980 году и с тех пор капитально не ремонтировали. Кровля сооружения находится в аварийном состоянии, а также в ремонте нуждаются инженерные сети. В 2022 году суд запретил эксплуатацию помещений из-за нарушения пожарной безопасности. КП «Житний рынок» пыталось обжаловать решение, но безрезультатно.



