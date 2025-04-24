Яким може стати Житній ринок: Inzhur представив варіант проєкту з 10% річного прибутку

Інвестиційна компанія Inzhur провела дві зустрічі з киянами і представила оновлений власний архітектурний проєкт Житнього та представила механізм юридичного захисту ринку.

Побудований ще з 1980 році, Житній ринок на київському Подолі багато років був у киян найпопулярнішим місцем для покупок.

Сьогоднішній статус Житнього ринку, який перебуває в комунальній власності, невизначений. Рішенням суду він заборонений в експлуатацію.

Якщо до 2020 року ринок показував хоча б незначну, у кілька сот тисяч гривень, але прибутковість, останні п’ять років він генерує лише збитки. Наразі ТОВ «Танджерін» тут орендує другий поверх ринку з лютого 2022 року й не сплачує кошти за оренду. Місцева влада планувала у березні 2024 року Житній ринок здати в оренду на 15 років. Після розголосу в медіа цей аукціон скасували.

Інвесткомпанія Inzhur розробила власний проєкт розвитку ринку і подає в КМДА офіційну заяву про включення будівлі до переліку об’єктів приватизації, повідомили в пресслужбі компанії.

Ще раніше компанія створила фонд «Inzhur Житній», щоби викупити ринок у міста й перетворили його «перетворити його на центр тяжіння». Понад 2 тисячі людей уже зробили свої внески в цей фонд, уточнив засновник і CEO Inzhur Андрій Журжій.

23 квітня на відкритій зустрічі для киян Inzhur презентував вдосконалений проєкт відновлення Житнього ринку: оновлений архітектурний проєкт ринку, куди внесли пропозиції киян, та проєкт майбутнього юридичного договору між містом і власником.

Наразі створення проєкту юридичного договору є виключно ініціативою Inzhur. Щоб місто в процесі приватизації підтримало такий підхід до регулювання дій власника Житнього, Inzhur зареєстрував петицію за збереження архітектурної спадщини Житнього ринку та чесні правила його приватизації.

В коментарі Delo.ua Андрій Журжій зазначив, що попередні розрахунки говорять про те, що після реновації на об'єкті можна буде заробляти в середньому 10% річних для інвесторів. Проте фінальної фінансової моделі наразі немає. "Сьогодні йдеться про те, чи може громада об’єднатись, і викупити ринок, чи навпаки - місто втратить Житній", - наголосив Журжій.

Ілюстрація: проєкт Житнього ринку від Inzhur

Житній ринок: які зміни пропонують у проєкті відновлення

На першому публічному обговоренні в лютому Inzhur презентував візуальну концепцію оновлення Житнього ринку. Згідно з цим проєктом, Житній перетвориться на сучасний фермерський ринок з центром гастрономії, зберігаючи свою архітектуру й автентичність. Так оновлений ринок привабить бізнес і відвідувачів.

До розробки концепції долучилися консалтингове агентство Colliers та архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development.

В архітектурному преєкті після зустрічіз киянами з'явились зміни:

З архітектурного проєкту прибрали паркінг під вуличним фермерским ринком і ліфт. Таким чином автори залишили природній ландшафт без змін.

представили візуалізацію торговельної зони з відкритими прилавками та критими лавками для постійних продавців по периметру другого поверху.

В деталях відтворили панно, стелу поруч з ринком та пелюстки на фасаді будівлі, які обов'язково будуть збережені – це буде частиною зобов'язань потенційного власника, які він має виконувати.

Згідно проєкту, у випадку приватизації ринку, проєктування та реновація об'єкту затягне два роки. Орієнтовна загальна вартість робіт з відновлення — 500-700 мільйонів гривень. При плановій відвідуваності ринку в 5—10 тисяч людей щодня дохід інвесторів може становити 10% на рік.

За оцінкою Журжія, приблизна оцінка початкової вартості ринку у випадку продажу на аукціоні: $300—400 за метр квадратний. У випадку інвестиційного конкурсу ціна може бути й 1 грн, але з вимогою вкласти значну суму і виконати відповідні роботи.

Inzhur – перша українська RЕІТ-компанія, яка об'єднала більше 16 500 людей для спільного інвестування у велику прибуткову нерухомість країни. Під управлінням Inzhur знаходиться понад 2,8 млрд грн активів, а сума доходу всіх співвласників фондів вже сягнула 764 млн грн.

Будівлю Житнього ринку, споруджену у стилі відкрили в 1980 році й з того часу капітально не ремонтували. Покрівля споруди перебуває в аварійному стані, також ремонту потребують інженерні мережі. У 2022 році суд заборонив експлуатацію приміщень через порушення пожежної безпеки. КП «Житній ринок» намагалося оскаржити рішення, але безрезультатно.



