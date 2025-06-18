Сохранение Житнего рынка откладывается: власти ждут выводы экспертов

Киевские городские власти во второй раз отказались поддержать петицию с требованием сохранить Житний рынок. В КГГА заявили, что решение будут приниматься только после заключения Департамента охраны культурного наследия о статусе объекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ответ мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко ответил на петицию

В ответе на электронную петицию №13492 отмечено, что здание Житнего рынка не является достопримечательностью или только что обнаруженным объектом культурного наследия.

Житний рынок принадлежит обществу и не подлежит приватизации. Однако из-за технического износа здание планируют передать в аренду без права выкупа — соответствующий проект решения уже представлен на рассмотрение Киевсовета. Параллельно зарегистрирован еще один альтернативный проект, предлагающий продажу рынка.

Окончательное решение будет приниматься Киевским городским советом после рассмотрения обоих проектов и выводов о статусе культурного наследия.

Напомним, 21 мая электронная петиция с призывом сохранить архитектурное наследие Житнего рынка и установить прозрачные условия его возможной приватизации набрала необходимое количество голосов на сайте Киевсовета. Власти столицы ее отклонили, объяснив, что окончательное решение о дальнейшей доле рынка будет принимать Киевский городской совет после рассмотрения соответствующих проектов.

30 мая необходимое количество подписей собрала еще одна петиция — с требованием защитить Житний рынок, сохранить его как ценный объект и не допустить приватизации здания.

Что известно о Житнем рынке

Ржаной рынок, построенный в 1980 году в стиле украинско-советского модернизма, не имеет официального охранного статуса, хотя является важным культурным местом для киевлян. Отсутствие статуса памятника архитектуры при передаче рынка в частную собственность может привести к его сносу.

В настоящее время рынок находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, который сделает его прибыльным для города. В то же время, существует угроза, что новый владелец изменит его функциональное назначение, например, построив на его месте новое сооружение.

Напомним, что Житний рынок выставили на аукцион за право аренды в марте 2024 года. Начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды. Однако новость вызвала серьезный общественный резонанс, в частности, спустя короткое время, что было выделено для подачи заявок на аукцион.

Поэтому в апреле прошлого года Киевский городской совет отменила проведение аукциона по аренде Житнего рынка, чтобы вместе с киевлянами выработать новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору.