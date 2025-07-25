Культурное наследие Киева: Житний рынок готовят к официальному статусу

В течение ближайшего месяца Житний рынок на Подоле получит статус только что обнаруженного памятника культурного наследия. Следующим этапом станет подготовка документов для представления в Министерство культуры с целью официального признания рынка объектом культурного наследия.

Об этом информирует Delo.ua, об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Житний рынок станет объектом культурного наследия

"К сожалению, информация, распространяемая в медиа, что здание рынка якобы уже получило охранный статус, не соответствует действительности. Конечно, мы бы хотели, чтобы все происходило так быстро, но законодательством установлены другие сроки", – подчеркнула Марина Соловьева.

Она сообщила, что Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия уже одобрил учетную документацию на Житний рынок, расположенный на улице Верхний Вал, 16. После утверждения протокола ожидаемого в течение двух дней совета будет иметь 30 дней для подготовки проекта приказа о внесении рынка в перечень только что выявленных культур.

После этого будет начата подготовка представления в Министерство культуры и информационной политики Украины, которое должно быть оформлено не позднее 30 дней. Окончательное решение о предоставлении статуса памятки принимает именно министерство.

В Департаменте отмечают, что приказ о присвоении Житнему рынку охранного статуса будет подписан в ближайшие дни.

"Со своей стороны сделаю все, чтобы этот приказ был готов как можно быстрее. Время имеет значение – и мы это понимаем. Поэтому тянуть до последнего дня никто не будет", - подчеркнула она.

Что известно о Житнем рынке

Ржаной рынок, построенный в 1980 году в стиле украинско-советского модернизма, не имеет официального охранного статуса, хотя является важным культурным местом для киевлян. Отсутствие статуса памятника архитектуры при передаче рынка в частную собственность может привести к его сносу.

В настоящее время рынок находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, который сделает его прибыльным для города. В то же время, существует угроза, что новый владелец изменит его функциональное назначение, например, построив на его месте новое сооружение.

Напомним, что Житний рынок выставили на аукцион за право аренды в марте 2024 года. Начальная цена составляла 2,47 миллиона гривен. При этом договор планировали заключить на 15 лет с правом расторжения из-за невыполнения условий аренды.

Поэтому в апреле прошлого года Киевский городской совет отменила проведение аукциона по аренде Житнего рынка, чтобы вместе с киевлянами выработать новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору.