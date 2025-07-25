Німеччина передасть Україні радари для посилення ППО на понад 340 млн євро

Німецький виробник оборонної техніки Hensoldt уклав контракт на постачання радарів для української системи протиповітряної оборони на суму понад 340 мільйонів євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Hensoldt.

У межах замовлення Збройні сили Німеччини закуплять радари TRML-4D та Spexer, які передадуть Україні. Обидві системи призначені для виявлення та супроводу повітряних і наземних цілей на ближніх і середніх дистанціях.

"Наші високопродуктивні радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні. Кілька радарів захищають Україну з початку російської агресивної війни. Ми пишаємося тим, що постачаємо подальші системи. Радари надзвичайно важливі для захисту громадян", — заявив генеральний директор Hensoldt Олівер Дьорре.

Радар TRML-4D використовує сучасну радіолокаційну технологію та здатен одночасно виявляти і супроводжувати до 1500 повітряних об’єктів у радіусі до 250 км. Він ефективно розпізнає крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

Системи Spexer, зокрема модель Spexer2000, забезпечують автоматичне виявлення та класифікацію наземних, морських і низьколітаючих цілей. Ці радари є частиною новітньої німецької системи ППО Skyranger 30, а також використовуються у військових установках Feldlager.

Контракт на постачання озброєння є черговим кроком у посиленні української протиповітряної оборони на тлі постійних повітряних атак з боку Росії.

Нагадаємо, нещодавно США ухвалили рішення про продаж Україні обладнання для підтримки систем ППО на суму близько 180 мільйонів доларів.