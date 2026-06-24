Страховий ринок України може зрости у сім разів: НБУ прогнозує нові угоди

Страховий ринок України протягом найближчих п’яти років може зрости з нинішнього рівня близько 1% ВВП до 5–7% ВВП. Для цього сектор має необхідний потенціал після очищення ринку та регуляторних реформ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна" та заяву голови Національного банку України Андрія Пишного під час круглого столу на полях Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську.

За словами Пишного, страховий ринок демонструє швидке зростання, однак для реалізації потенціалу необхідні додатковий капітал, прихід інвесторів, прозорість та подальша адаптація до європейських стандартів.

Очільник НБУ закликав європейських партнерів серйозніше оцінювати можливості українських страхових компаній, наголосивши, що вони довели свою стійкість і здатність працювати навіть в умовах повномасштабної війни.

Пишний зазначив, що трансформація страхового сектору за масштабом не поступається реформам у банківській системі. Водночас цей процес проходить менш болісно завдяки постійній взаємодії регулятора з учасниками ринку та спільному розумінню цілей реформ.

За його словами, український страховий ринок уже став більш репутаційним, ліквідним і прибутковим, а останні угоди свідчать про зростання інтересу інвесторів до цього сегмента.

Голова НБУ також повідомив, що наразі рівень відповідності українського страхового регулювання нормам ЄС становить 55%, тоді як банківського сектору — 78%.

Він нагадав, що до вступу України в Європейський Союз іноземні страховики можуть виходити на український ринок лише через придбання існуючих компаній або створення нової юридичної особи. Можливість працювати через представництва з’явиться після набуття членства в ЄС.

Пишний прогнозує, що вже цього та наступного року на українському страховому ринку можуть відбутися нові угоди за участю іноземних інвесторів.

Додамо, український бізнес потребує щонайменше 5 млрд євро страхового покриття воєнних ризиків.